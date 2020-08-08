Hindistan’daki uçak kazasında ölenlerin sayısı 18’e yükseldi

Dubai’den kalkan ve Hindistan’ın Kerala eyaletinin güneyindeki Kozhikode kentinde Calicut Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak ikiye ayrılan yolcu uçağında ölenlerin sayısı 18’e yükseldi.

Kazada yaralananların 16’sının durumu ise ağır.

Reuters’a konuşan Kerala eyaletinden üst düzey bir yetkili olan K. Gopalakrishnan, uçaktaki iki pilotun da kazada yaşamını yitirdiğini, tüm yolcuların çeşitli hastanelere kaldırıldığını ve aynı zamanda yolculara Covid-19 testinin yapıldığını belirtti.

Air India Express şirketine ait uçak koronavirüs pandemisi nedeniyle Dubai’de mahsur kalan Hindistan vatandaşlarını ülkelerine taşıyordu. İnişi sırasında ikiye ayrılan uçakta yangın çıkmaması sayesinde birçok yolcunun kurtulduğu belirtildi.

Kazanın meydana geldiği sırada Calicut Havalimanı’nda yoğun yağış olduğu kaydedildi.