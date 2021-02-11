Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 35'e yükseldi

Hindistan'da, Himalayalar'dan bir buzul parçasının kırılması sonucu meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısı 35'e yükseldi.

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Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 35'e yükseldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 4 kişinin daha cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Selin ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini belirten yetkililer, 169 kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.

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Himalayalar'da buzul kırılması sel felaketine neden oldu