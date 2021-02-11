Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 35'e yükseldi

Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde ölü sayısı 35'e yükseldi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, yetkililer, 7 Şubat'ta Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne buzul düşmesi sonucu oluşan selin ardından 4 kişinin daha cesedinin bulunduğunu bildirdi.
Selin ardından yaşamını yitirenlerin sayısının 35'e yükseldiğini belirten yetkililer, 169 kişiden halen haber alınamadığını kaydetti.