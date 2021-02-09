Hindistan'daki buzul felaketinde can kaybı 31'e yükseldi

Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının kırılarak Dhauliganga Nehri'ne düşmesinin ardından meydana gelen selde, 5 kişinin daha cesedinin bulunmasıyla can kaybı 31'e yükseldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, hükümet yetkilileri, selin ardından kaybolan kişilerin bulunması için yüzlerce görevlinin katılımıyla arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kaybolanların çoğunun hidroelektrik santrali projelerinde çalışanlar olduğunu söyleyen yetkililer, gece boyunca selin ardından oluşan çamuru kazı makinalarıyla temizlemeye çalıştıklarını ve mahsur kalan işçileri kurtarma umutları olduğunu kaydetti.

Meydana gelen sel felaketinin ardından en az 160 kişiden hala haber alınamadığı belirtildi.