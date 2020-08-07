Hindistan'da yolcu uçağı iniş sırasında ikiye bölündü: En az 16 ölü, 123 yaralı

Dubai'den 7 mürettebatı ve 184 yolcusuyla havalanan Air India Express'e ait yolcu uçağı Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kozhikode'de Calicut Havalimanı'na inişi sırasında pistin dışına çıkarak ikiye bölündü.

Yetkililer kazada en az 16 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Times of India yaralı sayısının en az 123 olduğunu, yaralılardan 15'inin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Uçağın 184 yolcusundan 10'unun çocuk olduğu bildirildi. İkisi pilot 7 mürettabatı bulunan uçağın Hindistan hükümeti tarafından pandemi nedeniyle ülke dışında mahsur kalan yurttaşlarını ülkeye getirmek üzere kullanıldığı açıklandı.

Uçakta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın inişi sırasında Kerala'da yoğun yağış olduğu belirtildi.