Hindistan’da yeni yasaya karşı büyük grev!

Hindistan’da Narendra Modi hükümetinin halk düşmanı politikalarına karşı 26 Kasım’da başlayan ve 250 milyondan fazla işçi ve köylünün katıldığı bir grev başladı. Yürürlüğe sokulmaya çalışılan yeni bir yasayla birlikte çiftlik ürünleri için belirlenen asgari fiyatın kaldırılması bekleniyor. Greve katılan işçi ve köylüler hükümetin hayata geçirmek istediği bu yasa teklifinin geri çekilmesini talep etti.

Çeşitli yerlerde greve katılanlara karşı gerçekleşen polis saldırılarına cevap olarak halk polis barikatlarını kırarak başkent Yeni Delhi’ye doğru yürüyüşe geçti. Sendika liderleri hükümetin uyguladığı geniş çaplı şiddeti COVID-19 bahane edilerek meşrulaştırdığını söyledi.

Sendikaların ortak talepleri şu şekilde: