Hindistan’da yeni yasaya karşı büyük grev!

Hindistan’da Narendra Modi hükümetinin halk düşmanı politikalarına karşı 26 Kasım’da başlayan ve 250 milyondan fazla işçi ve köylünün katıldığı bir grev başladı. Yürürlüğe sokulmaya çalışılan yeni bir yasayla birlikte çiftlik ürünleri için belirlenen asgari fiyatın kaldırılması bekleniyor. Greve katılan işçi ve köylüler hükümetin hayata geçirmek istediği bu yasa teklifinin geri çekilmesini talep etti.
Çeşitli yerlerde greve katılanlara karşı gerçekleşen polis saldırılarına cevap olarak halk polis barikatlarını kırarak başkent Yeni Delhi’ye doğru yürüyüşe geçti. Sendika liderleri hükümetin uyguladığı geniş çaplı şiddeti COVID-19 bahane edilerek meşrulaştırdığını söyledi.
Sendikaların ortak talepleri şu şekilde:
- Belirlenen Gelir Vergisi’nden daha az kazanan tüm ailelere 7,500 rupi(101 ABD $) yardım yapılması.
- İhtiyaç sahibi ailelere her ay 10 kg ücretsiz erzak yardımı.
- Kırsal alanlarda istihdamın sağlanmasına yönelik yasaların genişletilmesi ve bunun kentleri de kapsaması.
- İşçi ve köylülere karşı düzenlemelerin İş Kanunu’ndan çıkarılması
- Finans sektörü de dahil olmak üzere kamuya ait işletmelerin özelleştirilmesinin durdurulması. Demiryolları, limanları ve benzeri alanlarda bulunan devlet üretim ve hizmet kuruluşlarının özelleştirilmesinin durdurulması.
- Kamu çalışanlarının erken emekliliğini öngören kararnamenin geri çekilmesi.
- Her emekliye maaş bağlanması, eski emeklilik planının geliştirilerek tekrar yürürlüğe girmesi