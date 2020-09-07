Hindistan’da yeni vaka sayısında rekor artış

Pazar günü federal Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saat içinde 90 bin 632 yeni Covid-19 vakası bildirildiği açıklandı.

Hindistan’ın bu artış hızı ile bugün toplam vaka sayısı açısından Brezilya’yı geçerek 6,4 milyon vaka ve 193 bin ölüm bildiren ABD’den sonra ikinci sıraya oturması bekleniyor.

Hindistan’daki toplam vaka sayısı 4,1 milyona ulaşırken, hükümetin bildirdiği verilere göre, 3,2 milyon kişi iyileşmiş durumda.

Tıp uzmanları ülkenin bazı bölgelerinde ikinci dalganın yaşandığını ve vaka sayılarında artışın izolasyon önlemlerindeki gevşemelerden ve test sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirtiliyor. Hindistan hükümetinin normalleşme önlemleri çerçevesinde bugünden itibaren başkent Yeni Delhi’deki metro hizmetlerini kısmen yeniden başlatacağı öğrenildi.

Resmi rakamlarda ikinci sıraya yükselmesine rağmen Hindistan’ın Yeni Delhi ve Mumbai şehirlerinde gerçekleştirilen rastgele antikor testleri, özellikle gecekondu mahallelerinde hastalığı geçirmiş olan kişi sayısının çok daha yüksek olduğunu ortaya koymuştu.