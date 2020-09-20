Hindistan'da vaka artışları devam ediyor

Hindistan’da Cumartesi günü 92 bin 605 yeni Covid-19 vakası bildirilirken, Federal Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ülkedeki toplam vaka sayısı 5,4 milyona yükseldi.

Ağustos başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısının kaydedildiği ülke, hastalanan toplam kişi sayısı bakımından 6,7 milyon vakaya sahip ABD’nin ardından ikinci sırada geliyor.

Son 24 saat içinde Hindistan’da Covid-19’a bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısı bin 113 olurken, toplam ölü sayısı da 86 bin 752’ye ulaştı. Hindistan yüzde 1,6 ile diğer ülkelere kıyasla hayli düşük bir ölüm oranına sahip olsa da, vaka ve ölüm sayılarının resmi kayıtlara yansıyandan çok daha fazla olduğunu ilişkin iddialar sürüyor.