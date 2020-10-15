Hindistan'da sel: 47 kişi yaşamını yitirdi

Şiddetli sağanak yağmurlar Hindistan'ın eğlence ve finans başkenti Mumbai, Pune ve Maharashtra'nın diğer bölgelerinde alçak alanlarda su baskınlarına neden oldu.

Perşembe günü dördüncü gün boyunca devam eden şiddetli yağmurlar nedeniyle 47'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 80 bin kişi yardım kamplarına tahliye edildi. Yoğun sağanak yağmur, Hindistan'ın güney eyaletleri Telangana ve Andhra Pradesh'te ani sellere neden oldu.

Mumbai ve Thane dahil olmak üzere Konkan'ın tüm batı kıyı bölgesi için Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) tarafından 15 Ekim'de kırmızı alarm verildi. Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ve ordu, kurtarma operasyonlarına yardımcı olmak için etkilenen bölgelerde konuşlandırıldı.