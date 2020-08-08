Hindistan’da sağlık çalışanları greve çıktı

Hindistan’da 3,5 milyondan fazla sağlık çalışanı Cuma gününden başlayarak ücret artışı ve düzgün koruyucu malzeme talebiyle iki gün boyunca grevde olacaklarını duyurdu.

Grevin örgütleyicileri arasında yer alan İşçi Sendikaları Merkezi Sekreteri A. R. Sindhu, bugüne dek Covid-19 nedeniyle ülkede en az 100 sağlık emekçisinin hayatını kaybettiğini, ancak hükümetin sağlık çalışanlarına hiçbir güvence sağlamadığını belirtti.

Hindistan’da, özellikle ülkenin sağlık hizmetlerine erişimi bulunmayan, iktisaden geri kalmış kesimlerinde, kapı kapı gezerek Covid-19 vakalarını takip etme görevini Akredite Toplumsal Sağlık Aktivistleri (ATSA) tarafından yerine getiriliyor.

Greve büyük çoğunluğu eyalet hükümetleri tarafından sözleşmeli olarak çalıştırılan ve aylık 40 dolar civarında ücret alan bu emekçilerin yanı sıra ambülans şoförlerini ve toplum merkezlerinde çalışan ahçıları da temsil eden 10 sendika katılıyor.

ATSA işçilerini temsil eden sendikalardan birinin yöneticisi olan Nagalakshmi.D, Reuters’a verdiği demeçte, bazı yerlerde, özellikle de dağlık bölgelerde evlere ulaşmakta güçlük yaşadıklarını, evlerin birbirinden çok uzak olduğunu ve her birine yürüyerek gitmeleri gerektiğini, yağmurlu günlerde nehirleri bot ve ipten yapılmış köprülerle geçmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

Uzmanlar, hastalığın büyük şehirlerden, daha küçük kasabalara ve kırsal alanlara yayılması nedeniyle, Hindistan’da salgının henüz tepe noktasına ulaşmadığını belirtiyor.

Hindistan, ABD ve Brezilya’nın ardından 2 milyon vaka sınırını geçen üçüncü ülke olurken, Haziran ortasından bu yana günde ortalama 50 bin yeni vaka bildirildiği, ancak milyonda 16 bin 35 olan test oranının çok düşük olduğu dile getiriliyor.

Bugüne dek 41 bin 585 ölüm bildirilen ülkenin yüzde 2 ile görece düşük bir ölüm oranına sahip olduğuna, ancak sadece testi pozitif çıkan kişilerin Covid-19 kaynaklı ölüm olarak kayıtlara geçtiğine dikkat çekiliyor.