Hindistan’da komünistler seçim zaferini kutluyor

Hindistan’ın güneybatısında yer alan ve kurulduğu 1957 yılından beri komünist parti tarafından yönetilen Kerala eyaletinde yapılan yerel seçimlerde komünistler 8. kez zafer kazandı.

Hindistan Komünist Partisi (Marksist) önderliğindeki Sol Demokratik Cephe’nin 35 milyon nüfuslu eyaletteki seçim zaferi dün yapılan gösterilerle kutlandı.

Eyaletin siyasi lideri Pinarayi Vijayan, Hindistan Komünist Partisi (Marksist)’in 2015’teki oylarını eyaletin her bölgesinde artırdığı seçim sonuçlarını “tarihi” olarak niteledi.

Hindistan Komünist Partisi (Marksist)’ten yapılan açıklamada “Kerala’daki yerel organların seçiminde Sol Demokratik Cephe’ye büyük bir zafer kazandıran Kerala halkını kutluyor ve selamlıyoruz” denildi.

Komünistlerin sel ve pandemiyle mücadelesine büyük destek

Açıklamada, bu zaferin, Kerala halkının eyalet yönetiminin 2018 yılında yaşanan sellerde ve Covid-19 pandemisindeki çalışmalarını takdir ettiği ve performansına tam destek verdiğini bir kez daha ortaya koyduğuna işaret edildi.

Kerala eyaleti yaygın test, karantina, temaslı takibi ve karantinadaki insanlara tam destekle sadece Hindistan’ın değil dünyanın en iyi pandemi mücadelesi veren bölgelerinden oldu ve komünist yönetimin bu mücadelesi BM ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından da takdir edildi.

Modi'nin karşıt kampanyasına sert yanıt

Hindistan Komünist Partisi (Marksist), Kerala halkının Hindistan Başbakanı Modi’nin partisi BJP’nin sağcı medya ve hükümet kurumları aracılığıyla sürdürdüğü karşıt kampanyayı elinin tersiyle ittiğini vurguladı.

soL TV’nin Dünyanın Politikası programına bu hafta konuk olan Tüm Hindistan Barış ve Dayanışma Örgütü Genel Sekreteri ve Hindistan Komünist Partisi Siyasi Büro üyesi Pallab Sengupta hem ülkedeki 250 milyon işçinin katıldığı grev ve süren eylemleri hem de Kerala eyaletinin pandemi yönetimindeki başarısını anlatmıştı.

Kerala komünistlerin izlediği toplumcu politikalar sayesinde Hindistan içinde eğitim düzeyi en yüksek olan eyalet. Okur yazarlık oranı yüzde 94 olan eyalet aynı zamanda 30 binden fazla sağlık emekçisiyle Hindistan içinde en güçlü halk sağlığı sistemine sahip.

Herkesin sağlık hizmetlerine eşit ve ücretsiz ulaştığı Kerala, Hindistan içinde bebek ölümlerinin en düşük, bağışıklama oranlarının en yüksek olduğu eyalet.

Hindistan’da doğuştan yaşam beklentisi 68 yıl iken, Kerala’da 77 yıl. Hindistan’ın İnsani Gelişmişlik Endeksi en yüksek eyaleti (0,712). Yine Kerala Hindistan’da birinci basamakta en fazla uzman istihdam eden eyalet olmasıyla biliniyor.