Hindistan'da komünist genç Farid Middya polis tarafından öldürüldü

Hindistan Komünist Partisi (Marksist)'in [CPI(M)] gençlik örgütü Hindistan Demokratik Gençlik Federasyonu (DYFI) üyesi Farid Middya, Batı Bengal'de 11 Şubat'ta polis saldırısı sonucu ağır bir şekilde yaralandıktan sonra bugün yaşamını yitirdi.

Eylem, Bengal'in birçok kentinde Hindistan Öğrenciler Federasyonu (SFI) ve DYFI tarafından yoğun işsizlik, dinci ayrımcılık, gericilik ve polis şiddetine karşı düzenlenmişti.

Eylemin talepleri arasında eğitimin herkes için ücretsiz olması, liyakate dayalı adil işe alımların yapılması, genç işsizliğinin sonlandırılması bulunuyordu.

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kolkata'da düzenlenen eyleme katılan DYFI üyesi Middya, polisin yürüyüşe saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanmıştı.

Middya 11 Şubat'tan bu yana hastanede verdiği yaşam mücadelesini bugün kaybetti.