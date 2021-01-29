Hindistan'da İsrail Büyükelçiliği yakınında patlama

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de İsrail Büyükelçiliği'nin yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre bazı araçlar hasar gördü.

Büyükelçiliğin bulunduğu caddede orta refüjdeki bir çiçek saksısına yerleştirilen düşük etkili bir patlayıcının infilak ettiği belirtildi. Polis olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

Caddenin aynı zamanda Başbakan Narendra Modi'nin evinin yakınlarında olduğu bildirildi.

Patlamanın ardından ülke genelinde havalimanları ve hükümet binalarında güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.