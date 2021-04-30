Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor

Hindistan'da koronavirüs salgının yayılımı rekor sayılara ulaştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da bir haftadır vaka sayıları 300 binin üzerinde seyrediyor.

Hindistan'da salgının başından bu yana görülen vaka sayısı 19 milyona yaklaşırken, 208 bin kişi de yaşamını yitirdi.

Öte yandan ABD 33 milyon vaka ve 589 bin ölümle salgının en çok etkilediği ülke konumunda olmayı sürdürüyor.