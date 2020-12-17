Hindistan’da en az 25 çiftçi eylemler sırasında yaşamını yitirdi

Hindistan’da Modi hükümetinin tarımda tekellerin egemenliğini artıracak düzenlemelerinin geri çekilmesini isteyen on binlerce çiftçi haftalardır sokakta.

El Cezire’nin haberine göre Hindistan polisi eylemler sırasında yaşamını yitiren çiftçilerin sayısının 25 olduğunu açıkladı. Çiftçi liderlerinden Darshan Pal ise ölümlerin sayısının 35'e ulaştığını söyledi.

Tarım işçileri başkent Delhi sınırlarında soğuğa ve kötü koşullara rağmen eylemlerini sürdürüyor, Modi hükümetiyse yasaların geri çekilmesine ilişkin herhangi bir adım atmıyor.

Haryana eyaleti polis yetkilisi Manoj Yadav, El Cezire’ye yaptığı açıklamada 25 çiftçinin eylemler sırasında yaşamını yitirdiğini söyledi. Yadav ölümlerin 14’ünün çoğu kalp krizi ve soğuğa bağlı nedenlerle meydana geldiğini, 10 çiftçinin Pencap’tan Delhi’ye protestolara katılmak üzere gelirken yolda trafik kazalarında yaşamlarını yitirdiğini, bir çiftçinin ise 2 gün önce intihar ettiğini belirtti.

Çiftçi lideri Darshan Pal ise ölüm sayılarının 35’i bulduğunu söyledi ve onların “kara (tarım) yasaları”na karşı mücadele sırasında can verdiklerini vurguladı.

Hindistan’daki çiftçi örgütlerinin çatı örgütü olan Tüm Hindistan Kisan Sangharsh Koordinasyon Komitesi’nden yapılan açıklamada ise gösterilere katılmak için çıktıkları yolda trafik kazalarında en az 5 çiftçinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Delhi girişinde kamp kuran çoğu 60 yaşının üzerindeki çiftçiler soğuk havaya karşın geceyi traktörlerinde ve motorlu araçların arasında açık havada geçiriyorlar. Ülkenin kuzeyinde geceleri hava sıcaklığı 3-4 dereceye kadar düşüyor.

Çoğu Pencap ve Haryana’dan gelen tarım işçileri ve çiftçiler özel şirketlerin tarım alanındaki hakimiyetini artıracak ve devletin çiftçilerden asgari fiyat garantisiyle satın alımını engelleyecek 3 yasanın geri çekilmesinde ısrarcı.

Ancak Başbakan Modi bugün yaptığı açıklamada Eylül ayında parlamentodan geçen tarım yasalarını savunarak eylemdeki çiftçileri "müzakere"ye davet etti.

Modi’nin bakanlarının çiftçi örgütleriyle yaptığı görüşmelerden sonuç çıkmamıştı. Çiftçiler hükümetin yasaları geri çektiğini resmen açıklamasını talep ediyorlar.