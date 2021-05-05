Hindistan'da Covid-19 krizi: Sağlık sistemi çöktü, oksijen kıtlığı yaşanıyor

Covid-19 pandemisinin ikinci dalgasının yaşandığı ve koronavirüsün yeni varyantının hızla yayıldığı Hindistan'da sağlık sistemi krizi yaşanıyor.

Ülkede sağlık uzmanları, başkent Delhi başta olmak üzere ülke genelinde oksijen kıtlığı yaşandığına ve federal ve eyalet hükümetlerinin bu konuda zamanında hazırlık yapmadığına işaret ederken, hükümet yetkilileri, ülke genelinde oksijen nakliyatında sorunlar yaşandığını, ancak genel olarak bir oksijen kıtlığı yaşanmadığını ileri sürüyor.

Mart ayında salgına karşı zafer ilan etmişlerdi

Ülkedeki sağlık uzmanları, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana yapılan uyarılara karşın hükümetin yeterli oksijen ve hastane yatağı tedariği sağlanmasına ilişkin bir adım atmadığını ve koronavirüsün yeni varyantının yetkililerce ciddiye alınmadığını vurguluyor.

Ülkede Ocak ve Şubat aylarında resmi verilere göre vakaların 90 binden 20 binin altına düşmesinin ardından Başbakan Narendra Modi, "Covid-19'a karşı zafer" ilan etmiş ve pandemi kısıtlamalarının kaldırıldığını açıklamıştı. Hindistan Sağlık Bakanı da Mart ayının başında "pandeminin sonu" geldiğini iddia etmişti.

"Zafer ilanı"nın ardından Modi, yurttaşlara maske takmaya ve sosyal mesafeyi korumaya devam etme çağrısı yaparken, kendisi ve bazı bakanları, seçim döneminde 5 eyalette maskesiz kalabalıkların olduğu mitinglere katılmıştı. Bu dönemde, milyonlarca insanın katıldığı bir Hindu festivali olan Kumbh Mela'nın yapılmasına izin verilmişti.

Hükümetin bu dönemde yürürlüğe koyduğu sağlık sigortası ve ilaç desteği programlarının da yetersiz kaldığına, çünkü pandemi dönemi öncesinde sağlık sistemindeki altyapı sorunlarının hep göz ardı edildiğine dikkat çekiliyor.

'Aşılama planı da yetersiz kaldı'

Hindistan hükümetinin Temmuz ayına kadar 300 milyon kişiyi aşılama planı yaptığı belirtilirken, BBC'ye konuşan uzmanlar, hükümetin, aşılama programı için yeterli planlama yapmadığını söylüyor.

1,4 milyar nüfuslu ülkede, şu ana kadar 26 milyona yakın kişinin aşı olabildiği, 124 milyona yakın kişinin ilk aşı dozunu alabildiği belirtildi.

Vaka sayısı 20 milyonu geçti, muhalefet tam kapanma çağrısı yaptı

Ülkenin ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi, ülkede Covid-19 vakalarının 20 milyonu aşmasının ardından ülke genelinde tam kapanma çağrısı yaptı.

Parti sözcüsü, "Ülkede sağlık hizmetleri fiilen çöktü. Bu zinciri kırmak için kapanmaya ihtiyaç var" dedi.

Ülkede salı günü son 24 saatte Covid-19 nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 355 bini aştı.