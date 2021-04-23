Hindistan'da Covid-19 hastanesinde yangın: En az 13 ölü

Mumbai'nin 70 km kuzeyindeki Hindistan'ın kıyı kenti Virar'daki çok katlı pandemi hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tutuşan yangında 13 hasta öldü.

Yangın, yaklaşık 90 hastayı barındıran Vijay Vallabh özel hastanesinin yoğun bakım koğuşunda Cuma günü yerel saatle 03.00 civarında başladı.

Yangının çıktığı sırada, koğuşta 18 hasta bulunuyordu, ancak olaydan yalnızca beşi kurtuldu ve yakındaki hastanelere nakledildi. Olayda beşi kadın sekiz erkek olmak üzere geri kalan 13 hasta yangında yaşamını yitirdi.

Yangının sebebini belirlemek için bir soruşturma başlatıldı. Yangının klima ünitesindeki kısa devre nedeniyle başlamış olabileceği öne sürüldü. İtfaiyecilerin alevleri söndürmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, olayı "trajik" olarak nitelendirerek kurbanların ailelerine başsağlığı diledi ve yangın sırasında aile üyelerini kaybedenler veya yaralananlar için ek tazminat sözü verdi.