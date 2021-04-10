Hindistan'da çiftçiler Haryana Eyaleti'nde otoyolu kapattı

Hindistan'da çiftçilerin, hükümetin yeni getirdiği tarım yasalarına karşı protestoları son son dört aydır Delhi'nin çevresinde kurulan kamplarda devem ediyor. Çiftçiler, geçtiğimiz Eylül ayında sözkonusu yasaların yürürlükten kaldırılmasını talep ederken, hükümet özelleştirmelerin önünü açan yasaları yürürlükten kaldırmayı reddetti.

Tarım yasalarına karşı protestolarını yoğunlaştıran çiftçiler, Cumartesi günü Haryana Eyaleti'nin çeşitli yerlerinde Kundli-Manesar-Palwal otobanını kapattı.

Otobanda oturan çiftçilere bazı noktalarda polis saldırırken gözaltılar yaşandı. Çiftçilerin otoyola çıktığı sabahtan bu yana otoyolda büyük sıkışma görülüyor.

136 km'lik otoyol, Batı Çevre Otoyolu olarak da biliniyor. Protestocu çiftçiler sadece acil durum araçlarının geçişine izin veriyor.