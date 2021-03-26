Hindistan'da çiftçiler direnişlerinin 4. ayında yolları kapattı

Kuzey Hindistan'da çiftçiler tarımda özelleştirme politikalarına karşı başlattıkları direnişin 4. ayı dolayısıyla önemli bölgelerdeki trafiği dondurdu.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükümeti tarafından çıkarılan tarım yasalarının tüm çiftçileri büyük özel şirketlerin insafına bırakmasına tepki gösteren on binlerce çiftçi geçen yıldan bu yana başkent Yeni Delhi'nin çevresinde kamplar kurmuş durumda.

Çiftçi sendikaları, Modi hükümeti üzerindeki baskıyı sürdürmek için ülke çapında 12 saatlik bir ulaşımı durdurma çağrısı yaptı.

Reuters'a konuşan sendika lideri Gurinder Singh Pannu, "Dört ay önce bugün, çiftçiler talepleriyle Delhi sınırlarına geldiler. Ancak bu hükümet çiftçileri dinlemiyor" dedi ve protestonun devam edeceğini ekledi.

Çiftçiler, kuzeydeki Haryana ve Punjab eyaletlerinde 32 noktada demiryolu raylarını kapatarak en az dört yolcu treni seferinin iptal edilmesini sağladı.

Hindistan demiryolları sözcüsü Deepak Kumar, Reuters'a "Yaklaşık 30 tren beklemeye alındı" dedi.

Kumar, şu anda yaklaşık 20 mal treninin durmasıyla birlikte yük hareketinin de etkilendiğini söyledi.

Delhi'nin Ghazipur kentindeki büyük bir kampta toplanan çiftçiler, başkenti komşu Uttar Pradesh eyaletine bağlayan bir otoyolu trafiğe kapattı.