Hindistan’da çiftçiler Delhi'ye çıkan yolları kapattı

Hindistan’da binlerce çiftçinin yeni tarım kanuna karşı protesto eylemleri dördüncü gününe girdi.

Tarımda tekelci şirketlerin egemenliğini artıracak yeni yasaya karşı 2 aydır gösteriler düzenleyen çiftçiler son olarak, Pencap ve Haryana eyaletindeki otoyolları kapattı.

Hindistan hükümeti dün çiftçilere yeni tarım kanununu müzakere etmek için eylemlerini Burari’de belirlenen alana taşımaları ve otoyolları açmaları şartını öne sürdü.

Hükümetin teklifini kabul etmeyen çiftçiler, eylemlerine yeni yasa geri çekilene kadar devam edeceklerini bildirdi.

Pencap’ta eylemi sürdüren çiftçiler hükümetin protestolar için belirlediği alanı "açık bir cezaevi" diye niteleyerek reddetti ve Delhi’ye çıkan yollardaki eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı.

Hindistan’da hükümetin salgında işçi ve emekçileri yıkıma uğratan politikalarına karşı 250 milyon işçi ve emekçi üç gün önce greve çıktı.

Sendikalar tarım yasası ile hükümetin işçi haklarına yönelik reform adı altında hazırladığı yasaların geri çekilmesini, özelleştirmelerin durdurulmasını, gelir vergisi ödeyemeyen ailelere nakit para ve ücretsiz gıda desteği verilmesini talep ediyor. Sendikaların talepleri arasında emeklilik sisteminin değiştirilmesi ve herkese emekli maaşı hakkı verilmesi de yer alıyor.