Hindistan'da çiftçiler 5 bin traktörle konvoy yaptı

Hindistan’da tarımda özelleştirme yasalarının geri çekilmesi için çiftçilerin direnişi 44. gününde devam ediyor.

Başkent Delhi’ye çıkan yolları kapatan çiftçiler dün 5 bin traktörle bir konvoy oluşturarak Delhi’nin doğu ve batı çevre otoyollarını kapattılar.

Çiftçiler bu eylemi 26 Ocak’ta Hindistan’ın Cumhuriyet Günü'nde yapacakları büyük gösterinin “kostümlü provası” olarak niteledi.

Dünkü “traktör yürüyüşü”nün ardından bugün çiftçi sendikaları ile hükümet arasında direnişin başından beri yapılan 8. görüşme gerçekleştirildi. Ancak bu görüşmeden de bir sonuç çıkmadı. Narendra Modi başbakanlığındaki hükümet tarımda tekellerin egemenliğini güçlendirecek 3 yasayı geri çekmemekte ısrar ediyor.

Bugünkü görüşmeye katılan bakanlar hükümetin yasaları geri çekmeyeceğini ancak Yüksek Mahkeme’nin sözkonusu yasaları yeniden değerlendirebileceğini, hükümetinse mahkeme kararına uyacağını açıkladı. Yüksek Mahkemenin 11 Ocak’ta bu gündemle toplanacağı belirtildi. Hükümet ile çiftçi sendikaları arasındaki bir sonraki görüşme ise 15 Ocak’ta yapılacak.

Yasalar geri çekilmedikçe direnişi bırakmayacaklarını belirten çiftçiler, 26 Ocak Cumhuriyet Günü’nde Delhi’ye doğru büyük bir yürüyüş başlatmaya hazırlanıyor.