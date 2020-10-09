Hindistan'da çay toplayan işçiler greve çıkıyor

Hindistan'da yüz binlerce çay toplama işçisi grev kararı aldı.

Assam'da yüzlerce çay tesisi kapanırken, sendikalar 2018'de kararlaştırılan zamların ödenmemesi nedeniyle grev kararı aldı.

Dünyanın en büyük çay şirketlerine tedarik sağlayan Hint çay tarlalarında çalışan 400 binden fazla işçi, hükümetin söz verilen günlük ücreti 167 rupiden 350 rupiye yükseltme sözünü uygulamaması nedeniyle greve gitti.

Geçtiğimiz hafta, Assam bölgesinde yaklaşık 250 çay tesisi kapandı ve 20 tanesi geçici süreliğine kapatıldı.

Assam'da Hindistan'ın yıllık 1,235 milyon kg çay yaprağının yarısı toplanıyor.

Yıllardır, Assam'daki geniş plantasyonların sahipleri, işçilerin ücretlerini eksik ödüyor. Bölgede bulunan sendikalar, işçilerin temiz suya erişimlerinin çok sınırlı olduğunu, sağlıksız ve tehlikeli koşullarda çalıştıklarını ve temel haklarının çiğnendiğinin altını çiziyor.

Hindistan hükümeti 2018'de mevcut 167 rupi olan günlük ücreti 350 rupiye çıkarmayı kabul etmiş ancak karar firmalar tarafından uygulanmamıştı.