Hindistan'da bütçe görüşmeleri öncesinde polis başkenti kapattı

Hindistan polisi ve iktidar partisinin paramiliter örgütleri, Maliye Bakanı'nın hükümetin parlamentodaki yıllık bütçesini sunması öncesi protestocu çiftçilerin başkente girmesini önlemek için Pazartesi günü Yeni Delhi'ye giden tüm ana yollara hendek kazdı ve jiletli teller serdi.

Protestoların yoğunlaştığı Yeni Delhi çevresinde hükümet internet ve mesajlaşma hizmetleri engellemişti. Parlamento ve merkez ilçedeki diğer önemli devlet daireleri çevresinde güvenlik artırıldı.

Reuters'a konuşan adı verilmeyen bir hükümet görevlisi "Hükümet, parlamento oturumdayken herhangi bir çatışma veya şiddeti önlemek için güvenliği artırdı" dedi. Üst düzey yetkili, "Buradaki fikir, herkesi güvende tutmak ve gerginliğin tırmanmasını önlemek" diye ekledi. Sağcı gruplar ve polisler geçtiğimiz günler boyunca düzenli olarak çiftçilere saldırdı.

Cuma günü, polis ve sağcılar şehir yakınlarındaki çiftçi kamplarından birinde biber gazıyla saldırmış ve kampı dağıtmıştı. Son birkaç gün içinde, traktörleriyle birlikte daha fazla çiftçi Yeni Delhi yakınlarındaki üç büyük protesto bölgesine vararak diğer protestocularla buluştu.

Başbakan Modi'den 'Bayrağa hakaret' safsatası

Hindistan hükümeti çiftçilerin eylemlerini engellemek için çağresizce taktikler uygulmaya devam ederken Pazar günü Başbakan Narendra Modi, çiftçilerin "bayrağa hakaret" ettiğini öne sürdü. Modi, bir radyo konuşmasında, "Ülke, 26 Ocak'ta Delhi'de üç renge (Hindistan bayrağı) yapılan hakarette bizi çok üzdü" dedi. Modi geçen haftaki yoğun protestolar ve polis şiddeti sırasında hiç kamuoyuna çıkmazken, uzun süre sonra ilk açıklamasını yapmış oldu.

Modi ayrıca "Hükümet, tarımı modernize etmeye kararlı ve aynı zamanda bu yönde birçok adım atıyor." dedi.

Eylül ayında büyük özel tarım şirketleri leyhinde Modi üç yeni yasayı ve özelleştirmeleri kabul etmişti. Uzun eylemler sonunda hükümet çiftçilerle müzakere etmeyi kabul etmiş ancak, geri adım atmaya yanaşmamıştı.