Hindistan'da bir kadının tecavüz edilerek öldürülmesi protesto edildi

Hindistan'da tecavüz mağduru bir kadının cesedi yetkililer tarafından aileden izin almadan yakıldı.

Ülkedeki kast sisteminin en düşük basamağında olan Dalit topluluğuna mensup olan 19 yaşındaki mağdur kadın, 14 Eylül tarihinde başkent Yeni Delhi'nin 100 kilometre uzağında olan Hathras adlı yerleşim yerindeki evinin yakınlarında tecavüze uğradı.

Kadın, saldırıya uğradığı gün aldığı yaralardan dolayı dün yaşamını yitirdi. Polis, vakayla ilgili 4 kişiyi tutukladı.

Mağdur kadının erkek kardeşi, Reuters'a yaptığı açıklamada, polisin ve hükümet yetkililerinin, cesedin yakılması için aileden izin almadığını kaydetti.

Erkek kardeş, "Kendi cenaze törenimizi düzenlemek için yetkililere ve polislere yalvardık, ancak onlar bizi dinlemedi ve tören onlar tarafından gerçekleştirildi. Bizi tören sırasında polis barikatının arkasına yerleştirdiler. Ölen kız kardeşimizin yüzünü bile göremedik" dedi.

İlçe yargıcı Praveen Kumar Laxar'sa, ailenin suçlamalarını reddederek, "Onların rızasıyla cesedi yaktık. Aile de ordaydı. Bu yanlış bir iddia" dedi.

Bazı bölgelerde protestolar gerçekleşti

Söz konusu tecavüz vakasının ardından ülkenin bazı bölgelerinde kadına şiddet ve kast sistemine dönük eylemler gerçekleşti. Mağdur kadının erkek kardeşi, polisin tutukladığı şüphelilerin hepsinin köydeki üst kast üyeleri olduğunu söyledi.

Olayın yaşandığı Hathras'ın yer aldığı Uttar Pradesh bölgesinde gerçekleşen protestolarda, polisin göstericilere copla müdahale ettiği bildirildi.