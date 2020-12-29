Hindistan'da 21 yaşındaki komünist en genç belediye başkanı seçildi

Hindistan'ın Kerala eyaletinin en büyük kenti Thiruvananthapuram'ın belediye başkanı olarak seçilen 21 yaşındaki Hindistan Komünist Partisi-Marksist (CPI-M) üyesi Arya Rajendran, pazartesi günü yeni görevi için yemin etti.

Kent konseyi tarafından yapılan oylamada 99 oydan 54'ünü alan Rajendran, kentte şu ana kadar seçilen en genç belediye başkanı oldu.

Rajendran, CPI-M tarafından geçen hafta Thiruvananthapuram kentinin belediye başkanı adayı olarak gösterilmişti. Rajendran, CPI-M'ye, partinin gençlik örgütü Balasangham'a üye olarak katılmıştı.