Hindistan'da 13 partiden ortak talep: Kesintisiz oksijen, ücretsiz aşı

Koronavirüs krizinin derinleştiği Hindistan'da 13 muhalefet partisi bir araya gelerek "Kesintisiz oksijen, ücretsiz aşı" çağrısında bulundu.

On üç muhalefet partisinin liderlerinin imzasını taşıyan şu açıklamada şu talepler sıralandı:

Kesintisiz oksijen tedariğini sağlayın Genel ücretsiz aşılama

Ülkede salgının kontrol edilemeyen yükseliş dönemlerinde 13 parti merkezi hükümeti, ülke çapındaki tüm hastanelere ve sağlık merkezlerine kesintisiz oksijen tedariki akışını sağlamaya tüm dikkatleri üzerine yoğunlaştırmaya çağırdı.

Merkezi hükümeti ülke çapında derhal ücretsiz bir toplu aşılama programı başlatmaya çağıran 13 parti, bunun için aşılama programı adı 35,000 crore rupi'lik (3 milyn 941 bin 632 lira) bütçe tahsis edilmesi gerektiğini söyledi.

Açıklamada imzaları bulunan partiler şöyle:

Sonia Gandhi (Hint Ulusal Kongresi, INC)

HD Deve Gowda (Janata Dal - Laik, JD-S)

Sharad Pawar (Ulusal Kongre Partisi, NCP)

Uddhav Thackeray (Shiv Sena, SS)

Mamata Banerjee (Tüm Hindistan Trinamool Kongresi, TMC)

Hemant Soren (Jharkhand Mukti Morcha, JMM)

MK Stalin (Dravida Munnetra Kazhagam, DMK)

Kum. Mayawati (Bahujan Samaj Partisi, BSP)

Farooq Abdullah (Cemmu ve Keşmir Ulusal Konferansı, JKNC)

Akhilesh Yadav (Samajwadi Partisi, SP)

Tejaswi Yadav (Rashtriya Janata Dal, RJD)

D Raja (Hindistan Komünist Partisi, CPI)

Sitaram Yechury (Hindistan Komünist Partisi-Marksist, CPI-M)