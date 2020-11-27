Hindistan, yılda 100 milyon doz Sputnik V aşısı üretecek

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Hindistan ilaç şirketi Hetero Biopharma yılda 100 milyon dozdan fazla yeni koronavirüs hastalığı aşısı Sputnik V üretmeyi kabul etti.

Taraflar, 2021'in başında Sputnik V'in üretimine başlamayı planlıyor.

RDIF Genel Müdürü Kirill Dmitriyev, Hetero Biopharma ile olan işbirliği sayesinde aşının üretim kapasitesinin önemli ölçüde artacağını ve bunun Hindistan halkına pandemi döneminde etkili bir ilaç temin edilmesine olanak vereceğini ifade etti.

Rusya Sağlık Bakanı geçtiğimiz haftalarla Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V'in Türkiye'de de üretilmesi konusunda Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüştüklerini söylemişti, ancak bu konuda Koca tarafından bir açıklama yapılmamıştı.