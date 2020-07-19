Hindistan ve Nepal’de sel felaketi: Ölü sayısı 189’a ulaştı

Ağır Muson yağışları nedeniyle Çin’in Tibet eyaleti, Hinditan ve Bangladeş’den geçen Brahmaputra nehrinin taşması sonucu, milyonlarca insanın evsiz kaldığı, ekinlerin zarar gördüğü ve toprak kaymalarının yaşandığı bildirildi.

Hindistan’ın Assam eyaleti tarafından yapılan açıklamada, Mayıs ayından bu yada üç ayrı dalga halinde yaşanan sellerde, 2,75 milyon insanın tahliye edildiği, dün akşam yaşanan 2 ölümle birlikte toplam ölü sayısının 79’a çıktığını kaydedildi. Assam Su Kaynakları Bakanı Keshab Mahanta, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, nehirlerin büyük bir kısmında su seviyesinin tehlikeli noktayı geçmesi nedeniyle durumun hayatiyetini koruduğunu söyledi.

Komşu Nepal’de ise hükümet ülkenin güneyindeki ovalarda yaşayanları ağır Muson yağışlarının beklendiği konusunda uyardı. Haziran’dan bu yana yaşanan sel ve toprak kaymaları sonucunda 110 kişi hayatını kaybederken, ülkedeki 77 bölgeden 26’sı sellerden etkilenmiş durumda. İçişleri Bakanı Murari Wasti halen 48 kişinin kayıp olduğunu ve ölü sayısının artmasını beklediklerini ifade etti. Wasti Reuters’a verdiği demeçte, arama ve kurtarma çabalarının sürdüğünü ancak kayıp kişilerin bulunma ihtimalinin zayıf olduğunu belirtti.