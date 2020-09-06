Hindistan ve Çin sınırda gerilimi düşürme yönünde anlaştı

Hindistan ve Çin'in savunma bakanları, son dönemde çatışmaların yaşandığı sınır bölgesinde gerilimin düşürülmesi için çalışılması yönünde mutabakata vardı.

Her iki taraf da, Haziran'da yaşanan çatışmaların ardından, Batı Himalayalar'a takviye birlik konuşlandırmıştı. Söz konusu göğüs göğüse çatışmalarda 20 Hindistan askerinin öldüğü bildirilmişti.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ve Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe'nin Cuma günü gerçekleştirdiği görüşme, iki tarafın sınır çatışmalarının başlamasından bu yana en üst düzey görüşmesi oldu. İki bakan, Şanghay İşbirliği Örgütü toplantısı için geldikleri Moskova'da bir araya geldi.

Hindistan Savunma Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, her iki ülkenin "sınır bölgesinde meseleleri germeme ve durumu zorlaştırmama yönünde daha fazla faaliyette bulunmaması" yönünde anlaşma sağladığını söyledi.

Çin Savunma Bakanlığı da, internet sitesinden yaptığı duyuruda, Wei'nin iki tarafın barış ve istikrarı teşvik etmesi ve mevcut gerilimi düşürmek için çalışma yürütmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Duyuruda, Wei'nin, mevcut gerilimden "tamamen Hindistan'ın sorumlu olduğunu" ve Çin'in kendi ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya çalıştığını söylediği aktarıldı.

Çin'in, ön cephe güçlerinin kontrolünü güçlendirmesi, provokatif eylemlerden kaçınması ve "yanlış bilgileri bilinçli olarak yaymaktan kaçınması" yönünde Hindistan'a çağrıda bulunduğu bildirildi.