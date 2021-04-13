Hindistan Rus aşısı Sputnik V'yi onayladı

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yapılan açıklamada, Hindistan devlet ilaç otoritesi Hindistan Genel İlaç Kontrolörü (DCGI) tarafından Sputnik V corona virüsü aşısının onaylandığı belirtildi. Açıklamada, Hindistan'ın aşıyı onaylayan 60'ncı ülke olduğu kaydedilirken, aynı zamanda aşıyı tescil eden nüfusu en kalabalık ülke olduğu bilgisine yer verildi.

RDIF Başkanı Kirill Dmitriev yaptığı açıklamada, “Hindistan'ın denetleyici kurumları tarafından Sputnik V aşısının onaylanmasından onur duyuyoruz. Rusya ve Hindistan, Sputnik V’in Hindistan’daki klinik deneyleri ve yerel üretimi konusunda kapsamlı bir işbirliği geliştirmekte olduğundan aşının onaylanması bizim için kilometre taşıdır” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre Hindistan'ın bir aşı üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Dmitriev, “Hindistan, Sputnik V aşısının üretimi için stratejik ortağımızdır. RDIF, hem Hindistan’daki nüfusun aşılanmasını hem de küresel dağıtımını sağlayacak olan Sputnik V üretimi için Hindistan’ın önde gelen ilaç firmalarıyla ortaklıklar kurmuştur. Hindistan'da üretilecek olan Rus aşısı dünya genelinde 425 milyondan fazla insanı aşılamaya yetecek sayı olan 850 milyon doz düzeyinde üretilecek” dedi.