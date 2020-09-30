Hindistan hükümetinden Uluslararası Af Örgütü'ne dönük operasyon

Uluslararası Af Örgütü, yabancı fonlama kuralları ihlali yaptığına ilişkin iddialar üzerine Hindistan'ın soruşturma kurumları tarafından incelemeye alındı.

Örgütün Hindistan'ın bazı eyaletlerinde bulunan ofislerine soruşturma kurumları tarafından baskın düzenlendiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü tarafından yapılan açıklamada, örgütün Hindistan'daki faaliyetlerinin durdurulmasına ve örgüt üyelerinin ülkeden gitmesine zorlandığı belirtildi. Örgüt, Başbakan Narendra Modi'nin hükümetinin ülkede "insan hakları örgütlerine karşı ardı arkası kesilmeyen bir cadı avı başlattığını" savundu.

Örgütün açıklamasında, "Uluslararası Af Örgütü'nün Hindistan şubesinin banka hesaplarının 10 Eylül tarihi itibariyle hükümet tarafından tamamen dondurulması, örgütün tüm faaliyetlerinin büyük bir bölümünün durmasına yol açtı" denildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Hindistan hükümeti, örgütün yabancı fonlama takibi için gerekli olan Yabancı Katkı Düzenlemesi'ne kayıt olmadığını açıkladı

Hindistan İçişleri Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, Uluslararası Af Örgütü'nün, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için yasak bir aracı olan Yabancı Doğrudan Yatırım yoluyla para aldığını

Örgüt, buna karşılık, söz konusu iddiaların "kasıtlı ve asılsız" olarak ortaya atıldığını ve ülke kurallarına ve uluslararası kurallara uyduğunu savundu.

Örgüt, hükümetin bu hamlelerini, örgütün Jammu ve Keşmir'deki politikaları ve Delhi'deki aşiret isyanları nedeniyle hükümeti eleştiren raporlar hazırlaması nedeniyle gerçekleştirmiş olabileceğini öne sürdü.

Öte yandan, Hindistan'ın ekonomi istihbarat kurumu Yaptırım Müdürlüğü (ED) ve soruşturma kurumu Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) son iki yıldır insan hakları örgütlerinin Hindistan'daki faaliyetlerine yönelik operasyonlar düzenliyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün Hindistan'ın güneyindeki Bangalore kentindeki ofisi 2018 yılında ED tarafından baskına uğramış ve ofisin banka hesapları dondurulmuştu. Benzer operasyonlar CBI tarafından 2019'da da gerçekleştirildi.

Hindistan hükümeti, bu ayın başında Yabancı Katkı Düzenlemesi Yasası'nda değişiklikler yaparak, uluslararası örgütlere dönük denetimleri artırmış ve örgüt faaliyetleri için gereken mali koşulları sıkılaştırmıştı.