Hindistan: Henüz aşı onayları tamamlanmadı ama aşılama için hazırlıklar tamam

Covid-19 pandemisinin en kötü seyrettiği ülkelerden birisi olan Hindistan’da ulusal aşılama sürecine dair hazırlıklar neredeyse tamamlanmış durumda. Öncelikli gruplar polisler ve sağlıkçılar olarak belirlendi, kayıt listeleri oluşturuldu.

Komünist Kerala kayıt listelerini tamamlıyor

Sağlıkçıların kayıt listelerini ilk oluşturmaya başlayan eyaletin komünistlerin yönettiği Kerela olması şaşırtıcı değil. Kerala’da kamuda çalışan sağlıkçıların listesi tamamlanmış durumda. Özelde çalışan sağlık personelini ve tıp öğrencilerini de kapsayan listenin yüzde 85’nin tamamlandığı, yakın zamanda bitmiş olacağı duyuruldu.

Aşılama takvimi nüfusun riskli gruplarında devam edecek şekilde planlanacak. Aşıyı uygulayacak çalışanların eğitimleri tamamlandı.

Aşı olacak kişilere randevu oluşturmak üzere bir kısa mesaj alt yapısı hazırlandı.

Tatbikat yapılacak

28-29 Aralık’ta ülkenin farklı coğrafyalarındaki dört eyalette eğitici eğitimi alan 2 bin 360 kişinin de katılacağı bir tatbikat yapılacak. Bu tatbikata katılacak sağlık ocakları ve devlet hastaneleri belirlendi. Buralarda kurulacak aşı stantlarında beş kişilik aşı ekipleri oluşturulacak. Bu ekiplerin günde 100 kişiyi aşılaması hedeflendi. Bu tatbikatta aşı transfer koşulları ve kurulan soğuk zincir de test edilmiş olacak. Tatbikatta maketlere plasebo aşı uygulanacak. Aşıdan sonra her aşılananın, yarım saat bekletilerek olası yan etkilerin izleneceği bir program oluşturuldu.

Ülkede aşılama gönüllü kişilere herhangi bir ücret alınmadan yapılacak

Öte yandan Hindistan’da henüz onay almış bir aşı yok. Acil kullanım onayı almak için başvurmuş dört firma mevcut. Bunlar arasında Oxford-Astra Zeneca, Pfizer’in yanında Bharat Biotech ve SII adlı iki Hint firması bulunmakta. Oxford aşısının Ocak ayında ruhsat almaya en yakın aşı olduğu söyleniyor. Onayın kısa sürede çıkması, aşılama çalışmalarının 15 Ocak’ta başlaması bekleniyor.

Aşılamaya başlayan ülkelerin çoğunda belirgin bir karmaşa gözlenirken henüz herhangi bir aşıya resmi onay vermemiş Hindistan’daki hazırlık dikkat çekiyor.