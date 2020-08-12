Hindistan Çin sınırına hava birlikleri konuşlandırdı

Hindistan, Çin sınırındaki Ladakh bölgesine savaş uçağı, nakliyat uçağı ve binlerce asker konuşlandırdı. Çin ile Hindistan askeri düzeyde 6 görüşmede Pangong Gölü ve Depsang Vadisi üzerine anlaşma sağlayamadı.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nin bölgeye ayrıca ağır silah taşıyan yerli helikopter, güdümsüz füze ve misket bombası konuşlandırdığı bildirildi.

Yerli helikopteri geliştiren Hindustan Aeronautics şirketi, "Sınırdaki gelişmeler ışığında, bölgeye Hindistan Hava Kuvvetleri'nin yüksek irtifada gerçekleştireceği operasyonlar için iki Hafif Taarruz Helikopteri konuşlandırıldı" açıklamasında bulundu.

Hindistan Hava Kuvvetleri, bölgeye halihazırda Chinook ve Apache helikopterleri konuşlandırmıştı.

Çin ve Hindistan'ın sınırdaki anlaşmazlıkları gidermek üzere 7. askeri düzeyde görüşmeyi gerçekleştirmesi bekleniyor.