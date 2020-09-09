Hindistan-Çin sınırı: Taraflar birbirini uyarı ateşi açmakla suçluyor

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığı Sözcüsü Cang Şuili, yaptığı açıklamada, dün, Pangong Gölü’nün güney kıyısında Hint birliklerinin sınırı geçerek devriyedeki Çin askerlerine uyarı ateşi açtığını ve Çin birliklerinin durumu kontrol altına almak için gerekli önlemleri aldığını söyledi.

Euronews'ın haberine göre, Şuili, Hint birliklerinin söz konusu eylemini “ciddi askeri provokasyon” olarak nitelendirerek bu adımla her iki ülkenin mutabık kaldığı ilgili anlaşmaların ihlal edildiğini belirtti.

Çin'in iddialarını reddettiğini duyuran Hindistan, asıl Çin birliklerinin Pangong Gölü’ndeki Hindistan'ın askeri noktalarına yaklaşmaya çalıştığını ve havaya ateş açtığını öne sürerek, Hint birliklerinin olgun ve sorumlu davrandığını duyurdu.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Batı Saha Komutanlığının yerli ve yabancı kitleleri yanıltma girişiminde bulunduğu ifade edilen açıklamada, Çin’in bölgedeki gerilimi tırmandırmak için provokatif faaliyetlerini sürdürdüğü savunuldu.

Geçtiğimiz Haziran ayında 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan sınır çatışması sonrası bölgede yükselen tansiyon heniz düşmüş değil.