Hindistan Başbakanı Modi, Babür Camii’nin yerine yapılacak tapınağın temel atma törenine katılacak

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Uttar Pradeş eyaletinin Ayodhya kentinde, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babür Camii arazisiyle ilgili davada geçtiğimiz kasım ayında Hindular lehine karar vermişti.

Euronews'un haberine göre mahkeme, 1992 yılında radikal Hindular tarafından yıkılan Babür Camii’nin bulunduğu alanın bir Hint tapınağı inşa edilmek üzere Hindulara verilmesi, bunun karşılığında şehirde Müslümanlara cami inşa etmeleri için yaklaşık beş dönümlük başka bir arazi tahsis edilmesi yönünde karar vermişti.

İnşaatın temelleri törenle atılacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin katılacağı bir tören ile Hindu tapınağının inşaatı başlayacak. Tören ise nüfusun büyük bir kısmının Müslüman olduğu Keşmir'in yarı özerkliğinin tartışmalı olarak iptal edilmesinin ilk yıl dönümü olan 5 Ağustos'ta gerçekleşecek.

Yerel basında çıkan haberlere göre Modi, 40 kilogram ağırlığında gümüş bir tuğla koyacak. Ganj nehrinden gelen kutsal su ve dört ana Hindu türbesinden alınan kutsal toprak ritüellerde kullanılacak.

Covid-19 salgını nedeniyle toplantı ve etkinliklere getirilen kısıtlamalardan ötürü törene yaklaşık 200 kişi katılabilecek. Sitenin yakınındaki dev ekranlardan canlı yayın yapılacak. Ayrıca Ayodhya sakinlerinden bu tarihi olayı kutlamak için Hindu ritueline ait özel mumlarını yakmaları istendi.

Yeni tapınak yaklaşık 38 metre yüksekliğinde ve 81 metre uzunluğunda olacak. Büyük bir dua ve ibadet salonunun yanı sıra Hindular tarafından kutsal olduğu düşünülen inekler için özel ahır inşa edilecek.

Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babür Camii'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

Babür Camii'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu iddiası ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen camiyi yıkmıştı. Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.