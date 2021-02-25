Hindistan: Aşılama hazırlıklarına erken başlamışlardı ama aşılama iyi gitmiyor

Henüz bir aşıyı onaylamadan aşılama ağı kurduğunu daha önce haberleştirdiğimiz Hindistan’da aşılama hızı hedeflerin gerisinde kalmış durumda.



Yaz aylarına kadar 300 milyon kişinin aşılanması hedeflenen Hindistan’da aşılamanın ilk aşaması olan sağlıkçıların ve bazı kritik sektör çalışanlarının (frontline workers) aşılanması henüz tamamlandı. 12 milyon kişinin aşılandığı bu sürecin ardından 1 Mart itibariyle ikinci aşamaya geçileceği duyuruldu. Bu aşamada 60 yaş üstü nüfus ve kronik hastalığı bulunan 45 yaş üstü kişilerin aşılanacağı duyuruldu.

Aşılama programına başlanmasından bir aydan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen nüfusun yüzde birlik bir kesimi ancak aşılanmış durumda.

Sağlıkçılarda aşı tereddüdü

Ülkede Astra Zeneca-Oxford aşısı Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilip Covishield adıyla kullanılıyor. Bu aşı aynı zamanda COVAX ağı ile yoksul dünya nüfusuna ulaştırılmak üzere burada üretiliyor. Kullanılan bir diğer aşı olan Covaxin aşısı ise henüz faz-3 çalışmaları tamamlanmadan onaylandı ve uygulanıyor.

Aşılamanın yavaş gidiyor olmasının nedenleri arasında Covaxin aşısına olan güvensizlik gösteriliyor. Sağlıkçıların Covaxin aşısını olmak konusundaki isteksizliğinin işleri yavaşlattığı düşünülüyor.

Özel hastaneler devrede

1 Mart’ta geçilecek ikinci aşamanın bir diğer dikkat çeken özelliği artık isteyen kişilerin özel hastanelerde ücret karşılığında aşılanabilecek olması. Merkezi hükümet yetkilileri bu uygulamayı aşılama programını hızlandırmak amacıyla hayata geçirdiklerini söylüyor. Aşılamanın yapılacağı 10 bin kamu kuruluşunun yanında 20 bin özel hastane de yetkilendirilmiş durumda. Aşıların fiyatı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmış değil.