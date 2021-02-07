Himalayalar'da buzul kırılması sel felaketine neden oldu

Himalayalar'da bir buzulun kırılmasıyla oluşan selin sonucunda Hindistan'ın kuzeyinde bulunan bir hidroelektrik barajın sürüklendiği ve bölgede alçak kesimlerde bulunan köylerin tahliye edildiği bildirildi.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin baş sekreteri Om Prakash, Reuters'a yaptığı açıklamada, 100 ila 150 kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğini ancak resmi sayıların henüz doğrulanmadığını aktardı.

Eyaletin emniyet müdürü Ashok Kumar, sürüklenen Rishiganga Hidroelektrik Projesi adlı arajda çalışan 50'den fazla kişinin yaşamını yitirmiş olabileceğinden endişelendiklerini söyledi. Bazı çalışanların kurtarıldığını aktaran Kumar, diğer barajlarda yetkililerin tahliye işlemlerini başlattığını kaydetti.

Başbakan Narendra Modi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Durumu yakından izliyorum. Hindistan Uttarakhand'ın yanında, tüm ülke oradakilerin can sağlığı için dua ediyor" dedi.

Hükümetin yaptığı açıklamada, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin arama kurtarma çalışmalarına katıldığı belirtildi.

Öte yandan, Uttarakhand'ın komşu eyaleti Uttar Pradesh, nehir yakınlarındaki alanlarda acil durum ilan etti.