Hiltiyle yıkımı aklayan AKP'li mimarın portresi: Sinan Genim...

Galata Kulesi’ne hiltiyle verilen zarara ilişkin konuşan Galata Kulesi Restorasyon Danışmanı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Sinan Genim’den "Çok büyük bir hasar değil, biraz fazla ileri gitmişler" açıklaması geldi. Bu sözlerin sahibi AKP'li mimar Genim'i daha yakından tanıyalım...

Erdoğan'ın 'dev projesinin' mimarı

Henüz 2010 yılında, AKP’nin bugünkü Kanal İstanbul projesine benzer bir proje gündeme gelmiş, adına da “İstanbul Manhattan” denmişti.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul için ellerinde dev bir proje olduğunu söylemiş, bu projenin Haliç’i içeriden Boğaz’a bağlayacak bir dev kanal yapılması olduğu ortaya çıkmıştı.

Haliç'ten kanal açılacak, Kağıthane ve Alibeyköy dereleri takip edilecek, Kağıthane, Ayazağa ve Kemerburgaz'ın hemen üzerinden yine su yolları takip edilerek Büyükdere'ye yani İstanbul Boğazı'nın kuzeyine ulaşılacaktı ve çok büyük yeni rant alanları ortaya çıkacaktı.

Erdoğan’ın bu dev projesinin mimarı Sinan Genim’di.

Genim, geçtiğimiz günlerde Galata Kulesi’ne hiltiyle verilen zararın ardından yaptığı açıklamayla yeniden gündemde.

Bizans imparatoru Justinianos tarafından M.S. 507-508 yılında inşa edilen, 1348-49 yılında Cenevizliler tarafından yeniden inşa edilen kulede, 2020 yılında hiltiyle yapılan çalışma, Genim’in iddiasına göre hiçbir zarar vermemiş, sadece biraz ileri gidilmişti.

Bu sözlerin sahibi Genim, aynı zamanda Galata’daki restorasyon projesinin de danışmanlığını yapıyor.

Topbaş konuştu, Erdoğan ikna etti

Mimarlık yaşamına öğrenciliğinde 1967 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Millî Saraylar Dairesi’nde başlayan Genim, o tarihten bu yana birçok projede görev aldı.

Projelerin dışında siyasetle de yakından ilgilendi.

Nazlı Ilıcak, Sabah gazetesinde yazarlık yaptığı sıralarda, 2009’da AKP’nin Kadıköy adayı olan Sinan Genim’i bizzat Kadir Topbaş’ın arayıp adaylık teklif ettiğini söylüyor, sonrasında Erdoğan’la yaptığı uzun görüşme sonrası teklifi kabul ettiğini aktarıyordu.

AKP adaylığı sonrası ise, "Türkiye seçkinlerinin, şehirlilerin, halka tepeden bakan buyurgan üslûbunu eleştiriyordu" Genim.

O seçimi kaybediyor ama AKP’yi kazanıyordu.

AKP adaylığı sonrası işleri de artacaktı.

Narmanlı'nın katili

Sırasıyla Topkapı, Tophane Saat Kulesi, Çengelköy Sultan VI. Mehmed Vahideddin Korusu ve Köşkleri Restorasyon Projesi, Narmanlı Han Restitüsyon ve Restorasyon Projesi gibi projelerde yer aldı.

Özellikle Narmanlı Han’ın başına gelenen restorasyon felaketinin baş sorumlusu olacaktı.

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Albayrak grubuna ait Gerçek Hayat’a verdiği bir röportajda, şehirlerin korunması için bir tek Erdoğan’ın mücadele verdiğini söyleyen bir mimar Genim.

O nedenle Erdoğan ailesiyle yakından ilgili.

Şu sıralar Bilal Erdoğan’ın sürekli olarak gittiği Okmeydanı Okçular Tekkesi’nin ek hizmet binasının projesini üstlenmiş durumda.

Koç'a da yakın

Ancak Genim’in tek yakınlığı AKP ile değil. Patronlarla da arası çok iyi olan Genim, özellikle Koç Grubu için birçok proje yaparken, Bursa Karsan, Antalya Otokoç tesisleri bunun son örnekleri arasında yer alıyor.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki yangın sonrasında tartışmalı restorasyon projesinin de başında olan Genim, o dönemde de AKP ve Koç’a yakınlığıyla basının gündemine gelmişti. Bu işi paslayanın ise İnan Kıraç olduğu iddia edilmişti.