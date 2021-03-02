Hilafetçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Hizb-ut Tahrir üyelerine yönelik Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin, Hilafet'in kaldırılmasının Hicri 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Köklü Değişim Dergisi'nin, 'Hilafet'i Kurun' isimli mart sayısını dağıttıkları belirtildi.
Şüpheliler M.K., M.Ç., M.A., B.H., A.Ş., M.K., M.E.K., M.Y., M.Y., S.D. ve Y.S., sağlık kontrolünden geçirilerek emniyette götürüldü.
4 kadın Ankara'da gözaltına alınmıştı
Afyonkarahisar'ın Amuriye bölgesinde 'Hilafet' konulu video çekimi yapan 5 kadından 4'ü, Ankara'daki evlerine sabah saatlerinde yapılan baskınla gözaltına alınmıştı.