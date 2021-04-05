Hilafetçi Mustafa Armağan: Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır

Cemaatin kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin eski yazarı Mustafa Armağan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin tartışmalar hakkında yaptığı değerlendirmede, "Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır. Bu kadar. Önünde bir engel yok" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un başlattığı Montrö Boğazlar Sözleşmesi tartışması, emekli amirallerin açıklaması sonrası tekrar gündemde.

Mustafa Armağan, sosyal medya hesabından tartışmalara ilişkin şunları yazdı:

"Emekli amiraller Montrö'yü de okumamış Madde 28'e göre bal gibi feshedilir Öyle mantıksız bir sözleşme ki, tadilini zorlaştırıyor ama feshine kapıyı sonuna kadar açıyor Madde 28 20 yıl dolunca taraflardan biri FESİH İHBARNAMESİ gönderirse 2 yıl içinde fesholunacaktır diyor. Madde 28 Öztürkçeye çevireceğim diye bulanıklaştırılmış ama anlaşılabiliyor Süre 20 yıl 20 yıl içinde fesih ihbarnemesi yapılmamışsa sonrasında sona erdirme (fesih) ön-bildirimi (ihbarnamesi) herhangi bir zamanda yapılabilir Fransa'ya yapılacak, o da ilgili taraflara bildirecek. Türkiye Cumhuriyeti de Montrö Sözleşmesinde Akit (imzacı) devletlerden biri olarak 28.maddeye binaen Montrö'nün feshini istediğine dair ihbarnameyi Fransa'ya gönderecek ve Montrö'nün fesih süreci başlayacaktır Bu kadar Önünde bir engel yok Yeter ki çıkarımıza olsun Topunuz Gelin. Amerika Birleşik Devletleri'nin Montrö Sözleşmesinde imzası yoktur ve taraf değildir."