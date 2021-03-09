Hilafet tartışması: Dün de bugün de esas konu politik sınırların nasıl olacağı

Tarih ve Gelecek'te bu hafta 3 Mart 1924'te kabul edilen İnkılap Kanunları ele alınıyor. Bu kanunların en önemlisi Hilafet'in kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın yurtdışına sürülmesi oldu.

Volkan Algan'ın sorularını yanıtlayan araştırmacı-tarihçi Barış Zeren dün de bugün de hilafet tartışmasında esas önemli noktanın bu konunun dini değil, siyasi sınırlarla ilgili olduğunun anlaşılması olduğunu söyledi.

Halifeliğin tarihin hiçbir döneminde papalık gibi kabul edilen bir dini otorite yaratamadığını söyleyen Zeren, Abdülhamit döneminde de sanıldığı gibi İslam dünyasına önderlik etmek için değil, Batı'yla müslüman coğrafya arasında bir köprü görevi görmek için bu kurumun kullanıldığını söyledi. Abdülhamit'in halifelik yaklaşımının "uysal" olduğunu dile getiren Zeren, bu kurumu saldırgan biçimde kullananların İttihatçılar olduğunu söyledi.

İttihatçıların Batı'dan umudu kesip politik sınırları Asya'ya, Hindistan'a kadar genişleten bir perspektifle hareket ettiğini, hilafetin bu politik yaklaşımda müslümanlar üzerinde Batı'ya karşı zorlayıcı bir enstrüman olarak kullanılmak istendiğini söyleyen Zeren, Atatürk'ün programıyla bu yaklaşımın çeliştiğini söyledi.

3 Mart kanunlarının çıkarıldığı dönemde de siyasi taraflaşmanın bu tartışma üzerinden şekillendiğini hatırlatan Zeren, Atatürk'ün en büyük politik rakiplerinin İttihatçılar olduğunu söyleyerek Hilafet tartışmasını da böyle değerlendirmek gerektiğini belirtti. Atatürk'ün artık savaşın bitirilmesi konusunda çok net bir yaklaşıma sahip olduğunu ve Anadolu'da bir sosyal devrim peşinde koştuğunu söyleyen Zeren 3 Mart kanunlarının da bu yolda atılmış en önemli adım olduğunu söyledi. Bu kanunlar sayesinde bir yandan siyasi devrim topluma nüfuz etmeye başlayacak, diğer taraftan da İttihatçıların politik zemini büyük oranda zayıflayacaktı.

Zeren, bugün yeniden hilafet söylemlerini dile getirenlerin esas amacının din devleti falan kurmaktan öte Abdülhamit'inkine benzer bir yaklaşımda bölgeye etki etmek, ama bunu Batı'yla uyumlu bir pazarlık için kullanmak olduğunu dile getirdi. O yüzden konuyu bir meczup fantezisi gibi değil, politik program olarak ele almakta ve bunu ciddi yapmakta fayda olduğunun altını çizdi.

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