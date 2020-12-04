'Hiçbir madencinin öldürülmediği gün, madencilerin günüdür'

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü.

AKP'nin iktidarda olduğu yıllarda madenlerde meydana gelen iş cinayetlerinde 2017'de hazırlanan İSİG raporuna göre en az 1571 işçi, 2018 ve 2019 yıllarında ise en az 67 işçi yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi katliamı olarak kayıtlara geçen 2014'teki Soma faciasında 301 işçi yaşamını yitirmişti.

Kendisi de emekli maden işçisi olan ve 2014'teki katliamda 27 yaşındaki oğlu Uğur Çolak'ı kaybeden Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail Çolak soL'a konuştu.

Çolak şunları söyledi:

"Hiçbir madencinin öldürülmediği, katledilmediği, ana-babaların evlatsız kalmadığı gün madencilerin günüdür. Gerekli işçi sağlığı iş güvenliklerinin eksiksiz alındığı, maden mevzuatının, maden yasalarının uygulandığı maden emekçilerinin sömürülmediği, alın terinin, haklarının gasp edilmediği, insanca yaşama haklarının elinden alınmadığı günleri görme ümidiyle."