'Hiç Boyun Eğer mi İnsan' sergisi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi'nin 100. yaşını kutlaması vesilesiyle “Hiç Boyun Eğer mi İnsan!” başlığıyla düzenlenen sergi 4-30 Kasım tarihleri arasında görülebilecek.

Ahmet Elhan, Mesut Eren ve Olgu Ülkenciler’in danışmanlığında, Ömer Koçağ’ın katkılarıyla ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ekibinin üstlenici rolüyle gerçekleşen serginin duyuru metninde şu ifadeler kullanıldı:

Sergi, bir ütopya pratiğinin kolektif görselliğini içeriyor. Çünkü geleceğe dair umut bireysel bir arzu ya da belirli bir topluluk üzerinden kurulamaz. Umut, hep beraber ve birlikte geliştirilebilir ve bu nedenle partiye, işçi sınıfına ve devrime inanarak “Biz Hazırız” dedik. Milyonlarca işçi, tarihin çeşitli evrelerinde ve çoğu zaman kendisini örgütsüz, yalnız, çaresiz ve mahkûm edilmiş hissetti. Ama parti, işçi sınıfının her daim yoldaşı oldu ve kolektif zekâsıyla her fabrikada, iş yerinde, mahallede örgütlendi ve örgütlenmeye devam ediyor. Bu altyapıdan hareketle “Hiç Boyun Eğer Mi İnsan!”, sanatçıların ve emekçilerin birlikte mücadele etmenin yolunu kurdukları ve sosyalizm için “Biz Hazırız” dedikleri bir çağrıyı görünür kılıyor. Çünkü başka şansımız yok. Umut örgütlenmekten geçiyor, çünkü örgütlü bir halkı hiçbir kuvvetin yenemeyeceğini gayet iyi biliyoruz.

Küratörlüğünü Fırat Arapoğlu'nun üstlendiği sergi dört ana bölümden oluşuyor. Serginin ilk bölümünde sanatın gelişim evresinin bir kesitini sunması amacıyla ustaların çalışmaları yer alırken serginin ikinci ve ana bölümündeyse sanatçıların Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin çağrısıyla oluşturdukları yapıtları ve emekçilerin gündelik yaşamlarına dair çektikleri fotoğrafları, bir arada bulundukları bir düzenlemeyle duvarlarda yer alıyor.

Kolektif kızıl bayrak

Üçüncü bölümdeyse Şahin Domin ve Sanem Tufan’ın ürettiği heykel, kolektif bir proje önerisi sunuyor. Son olarak dördüncü bölümdeyse emekçilerin Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'ne ulaştırdıkları kırmızı kumaş parçalarından oluşan kolektif kızıl bayrak asılı duruyor.

Türkiye Komünist Gençliği’nin katkı sunduğu serginin grafik tasarımlarını Didem Dayı, ses yerleştirmelerini ise Mustafa Avcı üstlendi. Sergiye dair sunuş metninde "Serginin en önemli niteliği, sanatçılar ve işçi sınıfı arasında herhangi bir hiyerarşi kurmaksızın, kolektif dil üretmeyi hedefleyen bir tasarım amacıyla yola çıkılmasıdır" denirken sergi başarı çıtası olarak kendisine şunu belirledi:

"Geleceğin sosyalist sanatına dair bir öneri olarak görülürse, kendimizi başarılı bulacağız."