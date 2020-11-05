'Hiç Boyun Eğer Mi İnsan!' sergisi açıldı

Türkiye Komünist Partisi’nin 100. yaşı etkinlikleri kapsamında işçiler, sanatçılar, sanat tarihçileri ve akademisyenler 4 Kasım Çarşamba günü Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde açılan “Hiç Boyun Eğer Mi İnsan!” başlıklı sergide bir araya geldi.

Yüze yakın eserin yer aldığı serginin açılışı, sanat tarihçisi, akademisyen ve küratör Fırat Arapoğlu ile Türkiye Komünist Partisi PMK üyesi Aydemir Güler’in yaptıkları konuşmalarla gerçekleşti.

Serginin ortaya çıkış süreci ve sergide yer alan eserler üzerine konuşan Arapoğlu’nun ardından söz alan Güler, içinden geçmekte olduğumuz süreçte yan yana gelerek gerçekleştirilen bu serginin önemine vurgu yaptı.

Sergi dört ana bölümden oluşuyor. Bir bölümde Nuri İyem, Fikret Otyam ve Abidin Dino gibi ustaların çalışmaları yer alıyor.

Serginin ana bölümünde sanatçıların oluşturdukları yapıtları ve emekçilerin gündelik yaşamlarına dair çektikleri fotoğrafları, bir arada bulundukları bir düzenlemeyle duvarlarda yer alıyorlar ve çalışmalara videolar eşlik ediyor.

Üçüncü bölümde Şahin Domin ve Sanem Tufan’ın ürettiği heykel, kolektif bir proje önerisi sunuyor.

Son olarak emekçilerin ulaştırdıkları kırmızı kumaş parçalarından oluşan kolektif kızıl bayrak, kültür merkezinde asılı duruyor.

Sergi, Fırat Arapoğlu küratörlüğünde, Ahmet Elhan, Mesut Eren ve Olgu Ülkenciler’in danışmanlığında, Ömer Koçağ’ın katkılarıyla ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi ekibinin üstlenici rolüyle gerçekleşti. Türkiye Komünist Gençliği’nin katkı sunduğu serginin grafik tasarımlarını Didem Dayı, ses yerleştirmelerini ise Mustafa Avcı üstlendi.



Sergi 30 Kasım tarihine kadar Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde görülebilecek.

Katılımcılar:

Cevahir Akbaş, Burcu Aksoy, Gülçin Aksoy, Buse Aktan, Türkmen Alkan, Sadık Arı, Şener Yılmaz Aslan, Adnan Atay, Mustafa Avcı, Cansu Ayduran, Arzu Başaran, Yeşim Biçkin, Seda Boy, Zeynel Abidin Boztepe, Özgür Bulut, Gülzemin Çalışır, Burak Çolak, Zeynep Çor, Onur Çuvalcı, Uğur Daştan, Mustafa Delioğlu, Bekir Dindar, Abidin Dino, Arif Dino, Şahin Domin, Fide Lale Durak, Dünya Dural, Işıl Dural, Mehmet Duran, Mustafa Duymaz, Ahmet Rüstem Ekici, Gizem Ekiz, Ahmet Elhan, Leyla Emadi, Didem Erbaş, Mesut Eren, Ersin Erol, İrfan Ertel, Hayri Esmer, Nazım Serhat Fırat, Murat Germen, Deniz Gökduman, Sait Günel, Ufuk Gürbüzdal, Güray Hatipoğlu, Horasan, Salih Necati İnan, Barış İplikçi, Nuri İyem, Osman Nuri İyem, Mert Kara, Levent Karaoğlu, Beyza Karataş, Selim Karataş, Bala Kavlakoğlu, Seydi Murat Koç, Ömer Koçağ, Etkin Kolbaşı, Fatma Korur, Mustafa Kozanlı, Kpakay, Fırat Kurt, Nihal Martlı, Seda Mit, Murat Morova, Mustafa Okan, Fikret Otyam, Muna Örs, Duygu Özdemir, Gökhan Özekinci, Ferhat Özgür, Sinem Özmen, Çağrı Saray, Aydın Sarıoğlu, Murat Sayın, Halil Şahin, Yusuf Murat Şen, Sanem Tufan, Murat Turan, Ruken Turgut, Ebru Usta, Olgu Ülkenciler, Erdem Varol, Mert Yamaç, Jale Yelken, Kumsal Yıldırımlı, Şirin Uysal Yılmaz, Ecenur Yılmazer, Makbule Zeynep, Emre Zeytinoğlu