Heybeliada yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul Heybeliada’da dün akşam çıkan ve beş hektar alanın kül olduğu yangının ardından görgü tanıkları tarafından teşhis edilen Sedat D., Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü Heybeliada Polis Merkezi’nde sorgusunun tamamlanmasının ardından Adalar Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Sedat D., savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, mahkeme kararıyla tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: “İstanbul İli Adalar İlçesi Heybeliada Mahallesi Türk Mezarlığı içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait kullanılmayan bir binada saat 16.40 sıralarında yangın çıktığı ve yangının ormanlık alana sıçramadan söndürüldüğü, bu alana yakın mesafede bulunan Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda saat 17.05 sıralarında yeni bir yangın başladığı ve bu yangının sıçraması sonucu saat 19.00 sıralarında Çam Limanı mevkiinde ayrı bir orman yangını daha çıktığının öğrenilmesi üzerine Adalar Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.”