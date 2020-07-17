Hessen eyaletinde aşırı sağcılardan tehdit mesajları alanların sayısı artıyor

Almanya'da e-posta yoluyla aşırı sağ içerikli tehdit mesajları alanların sayısı artıyor. 2000-2007 yılları arasında 8'i Türk 10 kişiyi öldürmekle suçlanan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütüne atfen "NSU 2.0" imzası taşıyan e-postaların başka kişilere de ulaştığı ve öncekilerle içeriksel benzerlik taşıdığı bildirildi.

DW Türkçe'nin haberine göre, NSU örgütü davasının müdahil avukatlarından Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız, Hessen Eyalet Parlamentosu'ndaki Sol Parti Grup Başkanı Janine Wissler ve komedyen İdil Baydar'a ait bilgilerin, e-postalar atılmadan kısa süre önce Hessen polisine bağlı bilgisayarlardan sorgulandığı ortaya çıkmış, bu durum Hessen polisi içinde aşırı sağcı bir yapılanma bulunduğuna dair şüpheleri güçlendirmişti.

Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre, söz konusu e-postaları alanlar arasına, NSU davasının müdahil avukatlarından Mehmet Daimagüler'in yanı sıra kamu yayıncılık kuruluşu ZDF ile sol eğilimli "Tageszeitung" gazetesinde çalışan gazeteciler de eklendi.

Alman Haber Ajansı'na (dpa) konuşan Daimagüler, aşırı sağcı kişi ve gruplar tarafından zaten sık sık tehdit mesajları aldığını ancak ilk kez ''NSU 2.0'' imzasıyla tehdit edildiğini belirtti.

Almanya'nın en popüler tartışma programlarından biri olan Maybrit Illner ve redaksiyonu da tehdit mektupları aldıklarını doğruladı. Programın yayınlandığı ZDF mektuplar hakkında gerekli mercilere şikayetlerde bulunulduğunu duyurdu.

Almanya’da aşırı sağcı tehdit mesajları alan kişilerle ilgili bilgilerin, öncesinde polis bilgisayarından sorgulandığının ortaya çıkması istifa getirdi. Hessen eyaleti Emniyet Müdürü Udo Münch görevinden ayrılmıştı.