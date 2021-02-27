HES kodu uyarısı yapan halk otobüsü şoförü saldırıya uğradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün Osman Yılmaz Mahallesi’nde meydana gelen olayda, kimliği öğrenilemeyen iki kişi, Çayırova- Emek hattında sefer yapan halk otobüsüne binmek istedi.

DHA'nın haberine göre, yolcular aynı ulaşım kartını kullanmak isteyince, halk otobüsü şoförü Serkan Karan, HES kodu nedeniyle uyarıda bulundu.

Uyarının ardından 2 kişi, sürücü Serkan Karan’ı darp etti. Sürücü ve yolcular arasında devam eden arbede sonrası sözkonusu kişiler otobüsten inerek uzaklaştı. Olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi olan Serkan Karan, daha sonra şikayetini geri çekti.

Olay anı halk otobüsünün aracın güvenlik kameralarına da yansıdı.