Herkes Trump'ın Covid-19'a yakalanmasını konuşuyor ama... İşte ABD'deki gerçek tablo

Covid-19'un dünya genelinde en çok etkilediği ülkelerin başında ABD geliyor.

Ancak uzun süredir saldının ABD'deki etkileri ve yayılma hızı ana akımda haber konusu olmazken, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisi için alınan onlarca önleme rağmen Covid-19'a yakalanamsı gündem oldu.

"Karantinaya ve tedavi sürecine başlayacağız, bunu birlikte atlatacağız" diyen Trump'ın tedavi sürecinde tüm olanakların seferber edileceği ortadayken, öte yandan ABD'de milyonlarca emekçi en temel sağlık hizmetlerine erişemez ve salgın karşısında çaresiz bırakılmış durumda.

7,5 milyon vaka, 210 bin ölüm

ABD'de vaka sayısı 7,5 milyona ulaşırken, günlük vaka sayısı 40-50 bin arasında seyrediyor.

Şu ana kadar ABD'de salgın kaynaklı ölüm sayısı ise 210 bini aşmış durumda.

ABD'deki bu durum Donald Trump'ın daha önce yaptığı açıklamaları akıllara getiriyor.

Şubat ayında "Çin'in çok yakında virüsü kontrol altına alacağına inanıyorum. Nisan ayında havaların ısınmasıyla koronavirüs de bitmiş olur" sözleriyle salgını ciddiye almadığını ortaya koyan Trump, daha sonra ABD'de vakaların artmasıyla birlikte Çin'i hedef almış, ırkçı ifadeler kullanmıştı.

Mart ayı ortasında yaptığı konuşmada ise "Biz hiçbir şey yapmasaydık 2,2 milyon insanın ölmesi bekleniyordu ama bunun çok altında olan 100 bin ila 200 bin ölümle bu süreçten çıkarsak, iyi bir iş çıkardık demektir" diyen Trump'ın sözünü ettiği ölüm sayısı ABD'de şimdiden aşılmış durumda.

ABD'de neler oldu?

Salgının başından bu yana patronların taleplerinin tamamının karşılandığı ABD'de, yoksullar otoparkta sosyal mesafeli çizgiler arasında yaşamak zorunda kaldı, salgın günlerinde elektrikleri, suları kesildi, işsiz kaldı ve dahası...

İşte salgın günlerinde ABD'de yaşanan ve soL'a yansıyan bazı başlıklar:

Las Vegas'ta bir sığınma evi, tesisi kullananlardan birinin Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında kapatıldı. Evsizler, park yeri çizgileriyle ayrılmış bir park alanında açık havada ve beton zemin üzerinde geceledi.

ABD'de salgın koşullarında eksik sağlık malzemelerini gündeme getirip tepki gösteren sağlıkçılar işten kovuldu.

ABD'de Ulusal Hemşireler Birliği sendikasından hemşireler, Beyaz Saray'ın önünde düzenledikleri eylemde valileri ve hükümet yetkililerini salgına karşı mücadele eden sağlık çalışanları için koruyucu ekipman temin etmeye çağırdı.

ABD'nin Şikago kentinde nüfusun yüzde 30'unu oluşturan siyahiler, kentte görülen vakaların yarısını, yaşanan ölümlerinse yüzde 70'ini oluşturuyor. Detroit, Milwaukee, New Orleans ve New York gibi siyahi nüfusun yoğun olduğu kentlerde de benzer oranlar görülüyor.

New York'un yüksek gelirli sakinleri sıkış tepiş dairelerini terk edip geniş evlerine geçti. Teksas'ta zenginler, güvenli odalar ve sığınaklar inşa etmek için yüz binlerce dolar harcıyor... Miami merkezli bir şarap firmasının sahibi olan Howard Barbanel 'Bu bir beyaz yakalı karantinası. Sıradan işçiler ürün paketliyor ve teslimat yapıyor, kamyon sürüyor ve yerel yönetimler için çalışıyor.

ABD'de Covid-19 salgını sonrası tüm sektörlerde işten çıkarmalar sürerken, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların arasına geçen hafta milyonlarca kişi daha eklendi.

ABD'de Michigan eyaletinin Detroit şehrinde çok sayıda evin suyu ödenemeyen faturalar gerekçesiyle kesildi.

Binlerce işçiyi salgın koşullarında çalıştırıp ölümlerine neden oldular, binlercesini de işsiz bıraktılar. Sonra da salgın günlerinde kendilerini korumak için Yeni Zelanda'daki yeraltı sığınaklarına yerleştiler.

ABD'de neden solunum cihazı sıkıntısı çekildiği ortaya çıktı. Meğer 2000'li yıllarda ucuza solunum cihazı üretip stoklamak için yapılan bir anlaşma, dev medikal cihaz şirketlerinden biri tarafından engellenmiş.

Covid-19 salgınından en ağır etkilenen ülke olan ABD'de salgının yükü yoksulların sırtına binerken, gıda yardımı kuyruklarının kilometrelerce uzadığı görülüyor.

ABD Donanması'na ait uçak gemisinde koronavirüs vaka sayısı 155'e çıktı. Geminin kaptanı personelin karada karantinaya alınmasını istemesinin ardından görevden alınmıştı.

ABD’de bir hastanede, kendilerine N95 tıbbi maske sağlanmadan koronavirüs hastalarıyla ilgilenmeye devam edemeyeceklerini söyleyen 10 hemşire 'idari izne' çıkarıldı. Hemşirelerin durumu protesto etmesi üzerine hastane geri adım attı ve herkese koruyucu ekipman sağlayacaklarını açıkladı.