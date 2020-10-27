'Her yıl düzenli aşıladığımız kronik akciğer hastaları grip aşısı olamıyor'

Grip aşılarının ecza depolarına dağıtımıyla birlikte e-Nabız bilgi sisteminde reçete için skor belirleyen ekranlar da açıldı.

Grip aşısı, Covid-19 hastalığına neden olan virüse karşı bir aşı değil. Influenza virüs tiplerini hedef alan bu aşının bu yıl salgın açısından önem kazanması bireysel sağlıktan önce salgın yönetimiyle ilgili. Salgınla mücadele açısından aşılanmasında yarar görülen nüfus Türkiye için 20 milyona yakın. Bu ölçülere ulaşılması, Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık sisteminin Influenza virüsünün neden olduğu gribal enfeksiyonlarla meşgul olmaması açısından istenir bulunuyor.

Öte yandan, grip aşısını her yıl yaptırması kendi sağlığı açısından da gerekli görülen bir kesim var.

Bu yıl yapılabilecek olan aşı miktarının birkaç milyonla sınırlı olduğunun anlaşılmasıyla birlikte geliştirilen "aşı skoru" bu kesimden kişileri de dışarıda bırakıyor.

Görüştüğümüz bir göğüs hastalıkları uzmanı, yıllardır düzenli aşıladıkları kronik akciğer hastalarının büyük bir kısmını skorları 5 olmadığı için aşılayamadıklarını söyledi ve şöyle konuştu:

"Skorları yetmiyor hastaların. Bu skorlama sistemini neye göre seçtikleri kimin seçtiği muamma. Gerçekten çok riskli hastalar ve en riskli branşlarda çalışan sağlıkçılar aşılanamıyor. 1-2 ay sonra belki bir kısmı aşıya ulaşabilir ama o zamana kadar çoğumuz Influenza oluruz."