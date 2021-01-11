Her halimiz olay: Ünlülerin aşılanması

Aralık ayında yapılan duyurular, "Çin aşısı" olarak bilinen CoronaVac'ın Türkiye'ye gelişinde gecikmeler yaşandığını, bunun sonucunda ortaya çıkan "çekingenliği, endişeleri ve olumsuz yargıyı kırmak için" büyük bir kampanya hazırlandığını anlatıyordu.

Pek çok ülkede aşılama başlamışken, Türkiye'de bekleyişin sürüyor olmasının yarattığı tepkilere, bir kısmı rakip firmaların PR çalışmasının parçası olduğu düşünülen "Çin aşısı karşıtı" kuşkular eklenmişti. Sağlık Bakanlığı'nın henüz genel bağışıklık için yeterli olacağı dahi belli olmamış olan aşının toplum tarafından kabul görmemesi, aşılamanın gönülsüzlük nedeniyle gereken yaygınlıkta yapılamaması kaygısı taşıdığını düşünmek için az neden var.

Amaç aşı karşıtlığını gemlemek mi?

Daha çok yapılacak aşılarla ilgili politik muhalefete karşı yapılmış bir plan olduğu anlaşılan bu kampanya çerçevesinde "ünlü isimlerin halkı aşı olmaya çağıracağı ve aşı yaptıracakları" söyleniyordu.

Hatta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyelerinin toplu olarak aşı yaptıracağı, sporcu ve sanatçılardan da yararlanılacağı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde de "ünlü isimlerin" aşı olmalarına dair haberler medyada yayımlandı.

Bu haberler doğal olarak tepki de topladı. Kitlesel aşılamanın başlamasını uzun süredir bekleyen yurttaşlar, başta sağlık çalışanları bu "ünlü önceliğine" tepki gösterdi.

Öte yandan edindiğimiz bilgiler "ünlü isimlerin" katıldığı sürecin aşılama değil Faz III denemeleri olduğu yönünde.



20 Aralık'ta gönüllü kabulünün durdurulduğu CoronaVac Faz III denemelerine katılan "ünlü isimlere" yapılan işlemin "aşılama" olarak duyurulmasıyla ortaya çıkan karmaşanın neden göze alındığıysa bilinmiyor.

Aşı değil Faz III denemeleri

Şüphesiz uygun tarihlerde başvuru yapan kişilerin gönüllü olarak katılabildiği Faz III denemelerinde yer almak, kınanacak bir davranış değil.

Bakanlığın, aşıyı teşvik için düzenlediği bir kampanyanın denemelerle karıştırılmasınıysa garipsememek mümkün değil.

Alaturka salgın yönetimi tarihimize böylece bir de bu eklenmiş oldu. Sosyal medya gürültüsü, renkli ana akım medya haberleri, sağlıkçıların haklı tepkileri, bir kısmı gönüllü dahi olmamış olanların anlamsız feveranları...

Kesin olan şu: Aşılama derhal başlamalı!