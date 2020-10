Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Haber Global’de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk oldu.

Kalın, salgın nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakın ekibe hemen hemen her gün koronavirüs testi yapıldığını söyledi.

Kalın, "Her gün test oluyoruz, hemen hemen her gün test oluyoruz. Erdoğan'ın test aralığı biraz daha uzun ama yakın ekibin testleri neredeyse her gün yapılıyor. Mesaiye gittiğimiz gün, gitmeden önce test yapılıyor" dedi.